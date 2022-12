Vampire Survivors est disponible sur mobile, et c’est à ne pas rater

Annoncée par surprise lors des Game Awards, la version mobile de Vampire Survivors est disponible gratuitement sur Android et iOS. Et c’est très jouissif.

Lancé sur PC il y a un an, Vampire Survivors est un jeu au concept très simple : il faut survivre. À des vampires ? Et bien non, mais à toutes sortes d’autres bêtes, allant de la chauve-souris à des squelettes, en passant par des dragons, des plantes toxiques ou des zombies.

Pour cela, il suffit de maintenir le doigt sur l’écran, et de vous déplacer. Votre personnage attaquera automatiquement, et récupérera des bonus et des armes plus puissantes au fur et à mesure (certains ennemis laissent des rubis derrière eux, qui permettent d’augmenter votre niveau).