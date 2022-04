Valverde, 2e pour sa dernière Flèche Wallonne : "Teuns était le plus fort, ce résultat me donne confiance avant Liège"

Alors qu'il s'apprête à fêter ses 42 ans lundi prochain (25 avril), Alejandro Valverde a conquis une excellente deuxième place derrière Dylan Teuns sur la Flèche Wallonne, une course qu'il a jadis dominé avec 5 succès (un record) et désormais 4 podiums supplémentaires à son actif.

"Teuns était le plus fort, sans aucun doute, je le félicite", a reconnu Valverde qui dispute la dernière saison de sa carrière.

"Je suis donc heureux du résultat, j'ai tout donné, c'est une deuxième place qui vaut une victoire. Je ne suis pas passé loin. A la fin, j'avais presque plus mal aux bras qu'aux jambes mais j'ai tenu jusqu'à la ligne d'arrivée. Toute l'équipe, au complet, a fait un gros travail. Dans la dernière montée, Enric Mas a mené un très bon rythme, j'ai pu bien me placer pour le final. Je n'avais pas couru depuis le Tour de Catalogne. Je me sentais bien à l'entraînement mais, en compétition, c'est différent. Cette deuxième place me donne beaucoup de confiance pour Liège-Bastogne-Liège."