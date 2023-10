Valtteri Bottas, pilote de formule 1, au départ de l’Euro de gravel : "Je suis plus nerveux qu’au départ en F1"

Valterri Bottas est à Louvain où il dispute l’Euro de gravel. Le pilote de Formule 1 est là pour s’amuser, mais il vise aussi une qualification dans sa catégorie.

Le pilote de F1 Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo) s’est rendu à Oud-Heverlee entre deux Grands-Prix. Il est là pour rouler et accompagner sa copine Tiffany Cromwell, cycliste professionnelle chez Canyon-SRAM. "Je suis passionné par la course et le gravel en particulier. C’est devenu une addiction. Tiffany part 3 minutes avant moi. Peut-être qu’on pourra rouler ensemble", explique-t-il à notre micro.

Et le pilote a l’air plus à l’aise dans un baquet de F1 que sur un vélo : "Je suis plus nerveux maintenant que lors d’une course de F1. Parce que c’est moins routinier."

Quitte à se faire plaisir, autant aussi se fixer un objectif. Bottas est donc là "pour décrocher un billet pour la Coupe du monde dans ma tranche d’âge."