Valses, gigues, polkas, mazurkas, bourrées, branles, cercles circassiens, scottish…. et si nous dansions ?

Muziekpublique est le centre des musiques traditionnelles du monde de Bruxelles. Etablie dans le Théâtre Molière au cœur du quartier africain, l’asbl organise plus de 100 concerts par an et deux festivals.

Muziekpublique propose aussi 50 cours de musique et de danse du monde, comptant plus de 600 élèves. Ensuite, l’asbl développe certains artistes et projets via son label, qui est aussi une agence de booking et de management. La musique traditionnelle a donc trouvé un endroit idéal où se développer et les artistes y constituent un réseau vivant et dynamique créant des liens de qualité avec le public.

Muziek Publique Academy propose des formations au cours desquelles vous découvrirez des danses traditionnelles de l’Europe occidentale comme la valse, la polka, la gigue et la mazurka. Au programme : des danses de groupe entraînantes et dynamiques, des répertoires spécifiques (Bretagne, Centre France, Pays Basque, etc) et évidemment des danses de couple. Vous pourrez pratiquer tout ce que vous aurez appris lors des nombreux bals folk à Bruxelles.

Détails complets des cours proposés c’est via ACADEMIE



Si vous êtes intéressés par les cours de danses les inscriptions pour la saison 2023/2024 se font à partir du 7 aout. Toutes les infos sur les modalités d’inscriptions c’est via le site FRISSE FOLK

FRISSE FOLK VZW/ASBL

RUE ANTOINE BRÉART 129

1060 BRUXELLES

CONTACT@FRISSEFOLK.BE

Musiekpublique, Théâtre Molière, Square du Bastion à Bruxelles.