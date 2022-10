Valse des entraîneurs en D2-D3 : l’URLC, Namur, Aische et Mons changent d’approche

Toujours dans cette série A de D3 acff, le plus gros remue-ménage de ces dernières semaines a eu lieu à Renaissance Mons, considéré au départ comme un des favoris.

Au lendemain de la défaite de son équipe à Monceau, l’entraîneur Laurent Demol, fatigué aussi par la pression et surtout la difficulté de mettre en place une équipe compétitive optait pour une démission. Dans la foulée, le président Hubert Ewbank limogeait le président sportif Frédéric Herpoel, coupable à ses yeux de concentrer à l’excès le pouvoir sportif entre ses mains, l’ancien gardien pro de Gand étant peu enclin au dialogue dans son domaine avec ceux qui apportent les solutions financières. "Laurent Demol et Frédéric Herpoel étaient également fort liés, explique Gillian Hermand, responsable de la communication à Mons depuis deux ans et demi.

Qu’ils tournent la page à un moment donné presque de concert n’est peut-être pas un hasard, même si les raisons diffèrent. Les efforts financiers consentis durant l’été dernier exigeaient d’autres résultats, une autre approche. Nous avons reçu beaucoup de candidatures pour reprendre la fonction de Laurent Demol. Celle qui nous a le plus mobilisé toute une semaine, c’était celle de Dante Brogno. Au départ, l’intéressé trouvait le noyau pas assez équilibré sportivement parlant.

Chacun a pu s’expliquer et Dante sait que s’il faut faire une correction du noyau au mercato de mi-saison, on le fera. Le Français Nicolas Huysman, passé par les Francs Borains, le Gantois David Gevaert et le Hongrois Tibor Balog figuraient bien parmi les candidats très intéressés par une venue chez nous. Mais même si les noms ont circulé à droite et à gauche dans les médias, nous n’avons jamais vraiment sondé Marco Casto, Olivier Suray ou Didier Beugnies. "

Les débuts de Dante Brogno comme T1 à Mons n’ont pas été une promenade de santé.

Après une courte victoire face au RCS Brainois (1-0) en fin de match, les Dragons ont chuté sur l’étroit terrain gras de Manage sur le même score arsenal. Heureusement, il y a eu très rapidement la nette victoire du week-end dernier à Tournai (0-3).

Pour l’heure, les Montois restent à six points de la première place et iront défier le leader Onhaye, dans deux week-ends.

"Le 4-3-3 mis en place par Laurent Demol et Frédéric Herpoel a été mis de côté, reprend Gillian Hermand. Dante Brogno tente plutôt le 3-5-2 et la sauce semble se lier. Notre attaquant David Cardon réussit un bon début de compétition, avec sept buts en treize sorties. On attend davantage de Rodrigue Mbenti, Noham Ait Oudhia et d’autres encore. Ils ont le talent, et c’est juste une question de temps. Alessandro Cordaro et Georgios Kaminiaris relèvent à peine de blessures, ils doivent retrouver du rythme. Mael Lépicier, soigne un souci au mollet. Bref, on retrouve des forces. Dante Brogno n’a jamais coaché à ce niveau. Il multiplie les séances et observe beaucoup, même les matches de notre équipe B qui évolue en P1. A ce niveau-là aussi, il a fallu revoir le staff en place. Marino D’Arcangelo est parti pour des raisons professionnelles et non pas parce qu’il ne faisait pas jouer assez le fils du président Ewbank. Pascal Nardella, qui était dans le staff élargi de la D3 a repris la fonction et collabore efficacement avec Dante Brogno. Il me semble que nous sommes remis sur de bons rails."

Mons, qui ne souhaite pas jouer son gros derby contre Symphorinois le mardi 1er novembre comme le calendrier le prévoit toujours aujourd’hui – plus de 2500 personnes présentes l’an dernier et au-delà des 100 repas VIP organisés – mais plutôt le 26 novembre en soirée (NDLR : Une réunion est prévue en début de semaine prochaine à l’Acff à propos de ce calendrier) continue par ailleurs sa restructuration. Johan Ximenez, directeur commercial a été engagé à temps plein voici peu, tandis qu’une figure emblématique pour accompagner Chris Godry à la tête du centre de formation va être tout prochainement annoncée.

"Nous allons mettre en place un comité des jeunes d’ici la fin de l’année, conclut Gillian Hermand. L’exemple de la Raal tout proche nous inspire. Il faut que nous ayons un centre de formation au top, au risque de voir partir un moment nos bons éléments dans un centre élite comme celui des Loups. Nous conserverons les meilleurs chez nous et dirigerons les autres vers les clubs avec qui nous sommes en partenariat dans la région. Ceux-ci nous enverront aussi leurs meilleurs éléments. Chacun sera gagnant."