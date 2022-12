Valoriser les poils de chien en… pelotes de laine : une idée originale et zéro déchet à Verviers

En hiver, rien de mieux qu’un pull en laine pour rester bien au chaud. Mais si bien souvent, on imagine un pull tricoté à partir de pelotes de laine de mouton, des poils d’autres animaux peuvent également faire l’affaire. À Heusy, dans la commune de Verviers, Florine vient de se lancer dans la fabrication de pelotes de laine… de chiens et de chats.

Cette toiletteuse comportementale a imaginé cette initiative originale dans un but de réemploi des poils qu’elle récoltait lors du brossage de ces compagnons à quatre pattes. " Quand j’ai ouvert mon salon il y a deux ans, je savais que ça se filait, mais je ne savais pas comment faire à l’époque. Donc j’ai gardé les poils. C’est vraiment dans une optique de valorisation d’une matière qui super agréable à travailler au final ", confie Florine à Vedia.

Tous les chiens ne se prêtent pas non plus, certains ont des poils trop courts ou difficiles à filer. C’est pourquoi Florine privilégie les chiens avec du sous-poil comme les labradors ou les border collies. Mais est-ce que ça gratte ? " Tout dépend, par exemple avec le labrador la fibre est assez courte, il faut plus de torsions dans le fil et effectivement c’est moins agréable. Mais sinon, les fibres plus longues c’est vraiment agréable, on peut en faire des bonnets sans que ça ne gratte les oreilles. "

>> Le reportage complet de Vedia : " On est vraiment dans le zéro déchet "