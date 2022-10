Valorant : Le Benelux remporte le Spike Nations 2022

Quelques jours après avoir révélé leur prochain agent "Harbor" qui annonce l’arrivée toute proche du prochain Acte de Valorant, Riot Games s’est allié une nouvelle à BLAST pour organiser son tournoi caritatif sur Valorant : Le Spike Nations !

Le concept est simple, chaque match gagné rapporte de l’argent à l’équipe victorieuse, et au plus il y a de matchs (BO3 ou BO5), au plus la somme remportée est importante. Les équipes sont des sélections nationales, qui sont parfois élargies quand il n’y a pas suffisamment de joueurs disponibles. Pour la Belgique par exemple, il s’agira de la Team Benelux composée de notre iDex national, des frères ScreaM et Nivera, et des streamers Kira et BEASTy !