Valorant : la Karmine Corp montre ses ambitions en ligue régionale

Annoncée ce jeudi 5 mai, la Karmine Corp rejoint officiellement la compétition ! Elle est composée des joueurs Amine "Amilwa" Saidi, Jonathan "TakaS" Paupard, Michael "mikee" Lim, Alexis "Newzera" Humbert et Ryad "Shin" Ensaad (tout droit venu de chez Sector One). Clairement, le blue wall n’est pas pour vendre des gaufres !

Autre gros nom de l’Esport à rejoindre la course : MAD Lions ! L’équipe championne du précédent split sur League of Legends investit à son tour le FPS de Riot Games. Les joueurs sont ici moins connus sur la scène francophone et risquent d’apporter de la fraîcheur à l’écosystème Valorant.