Valorant Champions : Comment supporter les Belges qualifiés ?

Débarquées à Istanbul cette semaine, les 16 équipes qualifiées pour ces Valorant Champions 2022 sont parties pour une vingtaine jours de compétition acharnée. Au programme : 9 jours de phase de groupes qui devront designer les 8 meilleures équipes, ces mêmes équipes joueront ensuite les playoffs dans un arbre classique à double élimination.

Le coup d’envoi a eu lieu ce mercredi 31 juillet, avec les matchs Team Liquid (Europe) vs Leviatàn (Amérique du Sud) et Edward Gaming (Chine) vs Paper Rex (Asie Pacifique).