Valorant Champions 2022 : LOUD s’impose face à OpTic Gaming

C’est un événement pour toute l’Amérique Latine, traditionnellement très active sur des titres compétitifs comme Counter-Strike ou encore l’incontournable League of Legends. Sur les seize équipes qualifiées, un quart venait d’Amérique du Sud faisant de cette région la plus représentée lors de ces Valorant Champions !

De leur côté ScreaM et Nivera, les deux frères belges de la Team Liquid, n’ont pas eu beaucoup de réussite lors de ces playoffs. Tombés face à OpTic Gaming (les finalistes) au premier tour et puis contre Fnatic au second, ils n’auront pas trouvé de réponse convaincante…