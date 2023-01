Validus, une société au système pyramidal fait sa publicité à Bruxelles

Pour profiter des formations de Validus, il faut s’inscrire. L’adhésion coûte différentes sommes, de 50 $ à 10.000 $. Au plus la somme investie est conséquente, au plus vous avez accès à certaines formations. Et c’est là que la machine s’enclenche. Pendant 60 semaines, Validus vous promet, sur base de votre mise de départ, des intérêts hebdomadaires entre 2 et 3%. Toutes les semaines. Un retour sur investissement ultrarapide et très conséquent.

Mais ce n’est pas tout. L’entreprise vous propose d’attirer vous-mêmes de nouveaux clients au moyen d’un parrainage qui vous rapporterait 10% pour chaque investissement de ce client. C’est à ce moment précis que cela devient un système pyramidal, qu’on appelle également chaîne de Ponzi. Selon le SPF économie, un système pyramidal incite chaque membre à parrainer de nouveaux membres, ce qui va générer la majorité de leurs revenus. Au plus un membre amène de personnes, au plus il monte dans la hiérarchie, au plus il a de membres en dessous de lui qui lui font gagner de l’argent.

De nombreuses récompenses diverses s’ajoutent en fonction de notre longévité au sein de Validus, du nombre de parrainage et de revenus générés. Ces récompenses régulières, qui nous font gagner chaque semaine de l’argent sans rien faire, c’est une manière de renforcer la rétention, un système bien connu des machines à sous mais également des jeux en ligne gratuits qui nous offrent des récompenses pour chaque jour de connexion. Sauf qu’ici, il s’agit d’argent bien réel, l’argent des clients inscrits. Enfin réel, presque. Car si les montants sont affichés en dollars américains, la documentation indique que les transactions se font en cryptomonnaie : Bitcoin, Ethereum, Dollar Tether et Tron.