Validité des titres-services en Région bruxelloise : une communication pouvant porter à confusion après l'augmentation des prix

En d'autres termes, on vous informe que vos titres-services ne sont momentanément plus échangeables et on vous invite, dans la foulée, à introduire une demande de remboursement pour, ensuite, en acheter d'autres au nouveau tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

Car depuis ce 1er janvier, le prix des titres-services est passé de 9 à 10 euros pour les 300 premiers et de 10 à 12 euros pour les 200 suivants.

Pourtant, toujours sur le même site, on peut lire que les titres-services achetés en 2022 sont toujours utilisables en 2023, du moins jusqu'à la fin de leur validité.