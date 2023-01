Validation de la pétition européenne contre les expérimentations animales

L’exécutif européen a jusqu’au 25 juillet prochain pour présenter sa réponse officielle, en exposant les mesures qu’elle compte prendre : proposer une législation, prendre d’autres mesures non législatives ou ne pas agir du tout. Selon les organisations de défense animale, plus de 10 millions d’animaux – chats, chiens, lapins, singes, souris et autres – sont victimes chaque année d’expériences en laboratoire dans l’UE, alors que de nouvelles technologies non animales sont développées plus rapidement que jamais.