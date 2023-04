Valeurs marchandes : Gonçalo Ramos U23 le plus cher hors du Big 5, Maarten Vandevoordt premier belge

On dénombre aussi six Belgicains. Avec Raphael Onyedika (34e/18 millions), Bjorn Meijer (42e/16 millions) et Abakar Sylla (49e/14m€), le FC Bruges peut compter sur la présence de trois joueurs dans cette liste. L’Union Saint-Gilloise est aussi représentée par Victor Boniface (47e/14 millions) et Simon Adingra (89e/11 millions). Le prodige de Genk, Bilal El Khannouss (61e/13 millions), se fait aussi une petite place.

Des noms comme Strahinja Pavlovic (21e/23 millions), Fabio Silva (22e/23 millions), Anass Zaroury (33e/18 millions) ou Taylor Harwood-Belis (82e/11 millions) vous diront sûrement quelque chose car ils sont tous passés par notre Pro League.