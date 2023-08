Estimé à 14 millions, le Danois est l’illustration d’une équipe brugeoise qui pâtit très fortement de sa fin de saison en totale déconfiture l’an dernier. Pas mal de joueurs brugeois ont en effet perdu de la valeur depuis le dernier classement : Skov Olsen en tête (-3), suivi de Tajon Buchanan (10 millions, -2 millions), Hans Vanakan (10 millions, -2 millions), Ferran Jutgla (10 millions, -1) ou de Raphael Onyedika (9 millions, -1).

Notons, pour conclure, que le Top 20 des joueurs les plus chers de Pro League est largement dominé par deux équipes : Genk et Bruges, qui placent respectivement 7 et 6 joueurs dans le classement.

Derrière les 13 joueurs de Genk ou de Bruges, aucune équipe ne sort réellement du lot puisque Gand place deux joueurs (Orban et Cuypers), tout comme l’Antwerp (Vermeeren et Janssen) et Anderlecht (Dreyer et Debast).

Stat plus surprenante, Eupen parvient à s’immiscer dans le classement grâce à son gardien, Gabriel Slonina… prêté par Chelsea et coté à 9 millions d’euros.

