Valeurs marchandes des footballeurs : Lukaku, Courtois et De Bruyne seuls Belges dans le top 100

Dans sa lettre hebdomadaire, l'observatoire du football (CIES) nous fait un petit topo des valeurs marchandes actuelles des footballeurs à l'approche du mercato estival. Au sommet de ce classement, on retrouve assez logiquement Kylian Mbappé (205,6 millions d'euros) qui vient de prolonger au PSG. Derrière lui, Vinicius Junior (185,3) et Erling Haaland (152,6 millions d'euros) tout nouveau joueur de Manchester City.

Le défenseur central avec la plus haute valeur marchande est Rúben Dias (Manchester City) avec 110 millions d'euros. Gianluigi Donnarumma (PSG - 74 millions d'euros) est en tête pour les gardiens, Trent Alexander-Arnold (Liverpool - 87 millions d'euros) pour les défenseurs latéraux et avec une estimation à 135 millions d'euros Pedri González (FC Barcelone) domine le classement pour les milieux.

Trois Belges figurent dans ce top 100 : Romelu Lukaku possède une valeur marchande estimée à 68,8 millions d'euros (Chelsea - 29 ans - contrat jusque juin 2026), la valeur de transfert de Thibaut Courtois (Real Madrid - 30 ans - juin 2026) est estimée à 62,4 millions d'euros et pour Kevin De Bruyne (Manchester City - 30 ans - juin 2025) une estimation de 57,1 millions d'euros et est le plus vieux joueurs dans ce top. Trois joueurs issus de "la génération dorée" donc, les plus jeunes ont donc tous une valeur marchande estimée sous les 50 millions d'euros. Mais la réalité du "marché" est parfois bien différente de ces estimations.

Seul Romelu Lukaku devrait animer le prochain mercato parmi ces trois Belges qui figurent dans le top 100. Thibaut Courtois est au sommet de sa carrière et considéré par beaucoup comme le meilleur gardien du monde actuellement. Kevin De Bruyne vit bien à Manchester City, où il vient d'être élu joueur de la saison en Premier League. Un championnat où Romelu Lukaku est un peu à la peine cette saison. Revenu à Chelsea, il n'a pas trouvé sa place dans le système de Thomas Tuchel. Alors même s'il a encore quatre années de contrat, on pourrait le voir ailleurs dès cet été... Sous forme de prêt? D'un nouveau transfert? Difficile de le savoir. Il a en tout cas été cité du côté du Bayern de Munich en cas de départ de Robert Lewandowski.