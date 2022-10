Valet et chauffeur du bluesman Freddie King, l’incroyable ascension de Tyrone Davis star de la soul des 70’s

Windy City, alias Chicago, le lieu de naissance des gratte-ciel, la ville du blues, du jazz, de la soul et bien plus tard, le berceau de la house. La soul music, à Chicago, c’est une affaire qui roule ! De nombreux labels y sont originaires : Vee-Jay (le label pionnier), Chess, Okeh Records, Curtom (le label de Curtis Mayfield), Chi-Sound, One-derful.

C’est un autre label de Chicago qui retient notre attention aujourd’hui sans Save My Soul : Dakar Records. Initialement fabriqué et distribué par Cotillion, une division d’Atlantic entre 1967 et 1971. Il a ensuite été distribué par le label new-yorkais Brunswick Records entre 1972 et 1982. Parmi les nombreux artistes qui ont enregistré chez Dakar, on note Major Lance, le groupe The Chi-Lites, Hamilton Bohannon (ex-accompagnateur de Stevie Wonder et future vedette du disco) et Tyrone Davis.