Valery Gergiev est exclu de l’Académie Royale de musique de Suède

La prestigieuse institution suédoise a fait savoir par communiqué sa décision d’exclure le chef d’orchestre russe Valery Gergiev, en raison de son refus de prendre position contre l’invasion russe de l’Ukraine, Gergiev qui n’a jamais caché ses liens et son soutien au président Vladimir Poutine.

Ce lundi 10 octobre dernier, l’Académie royale de musique de Suède a annoncé qu’après une longue période de réflexion et de préparation, sa décision – prise à l’unanimité – d’exclure de ses membres de chef d’orchestre russe Valery Gergiev, en raison de son silence et sa non-prise de position face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Dans ce communiqué, l’Académie précise avoir demandé à Gergiev une prise de position en raison de ses liens étroits et explicites avec le président Vladimir Poutine. "L’Académie prend clairement position contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie. […] Nous ne souhaitons pas être associés à une personne qui soutient clairement un régime faisant planer la menace d’une guerre nucléaire, et nous n’adopterons pas la même stratégie que Valery Gergiev, à savoir le silence", a déclaré Fredrik Wetterqvist, secrétaire général l’Académie royale suédoise de musique. Valery Gergiev faisait partie depuis 2011 des membres étrangers de la prestigieuse institution suédoise, aux côtés, notamment, de Cecilia Bartoli, de la cheffe d’orchestre et claveciniste française Emmanuelle Haïm ou encore du violoncelliste Yo-Yo Ma et de la pianiste Martha Argerich.

Comme le mentionne le magazine Diapason, l’institution suédoise participe activement au soutien de l’Ukraine, notamment à travers la mise en place d’un système de bourses permettant d’accueillir des étudiants ukrainiens qui fuient la guerre.

Depuis le début de l’invasion russe, en février 2021, Valery Gergiev a été écarté de diverses institutions internationales : de l’Orchestre Philharmonique de Munich, qu’il dirigeait depuis 2015, et l’Orchestre philharmonique de Rotterdam ont notamment mis fin à leur collaboration avec le chef d’orchestre, tandis que ses concerts prévus à la Philharmonie de Paris, à la Scala de Milan ou encore au Carnegie Hall ont tous été annulés les uns après les autres.

Depuis le début du conflit, Valery Gergiev a uniquement dirigé des concerts dans son pays, où il est le directeur du Théâtre Mariinsky.