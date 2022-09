Valéry Demory : "Si on veut exister dans cette coupe du monde, il va falloir défendre très fort"

Calme, direct et ambitieux. Valéry Demory n’est pas du genre à mâcher ses mots ou à éluder les questions. A la veille de l’entrée en lice des Belgian Cats, le coach français de notre équipe national a dressé les grandes lignes de ce qu’il attend de son équipe.



Le but sportif est clairement identifié et affiché. "Si on veut arriver en quarts de finale – ce qui est notre objectif – on va devoir battre des équipes comme Puerto Rico, comme la Corée du Sud ou la Bosnie. Et on pense qu’on battra ces équipes en pressant très haut et très fort", analyse Demory au micro de Pierre Robert, envoyé spécial en Australie. "C’est possible de terminer deuxième du groupe. Personne n’a de marge et personne n’est à l’abri d’un mauvais match. Donc il ne faudra pas se louper pendant les cinq rencontres (du premier tour). On est venu pour faire un quart et plus si affinités"



Par rapport aux JO, le groupe a été renouvelé de moitié. "Ça se passe bien. Le groupe vit bien. Il a été rajeuni. Mais je pense qu’il fallait à un moment tenter de nouvelles choses. Le seul souci, c’est que ce sera une première grande compétition pour ces six joueuses. Ça fera un peu d’expérience en moins. Mais mes cadres en ont et seront là pour les guider. Je ne veux pas que l’enjeu anéantisse certaines filles et les empêche de se libérer".