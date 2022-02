Valery Demory après la victoire des Cats : "Tout le monde a son rôle dans l’équipe et on peut construire pour l’avenir"

Au-delà de la belle prestation, il faut aussi retenir la bonne intégration des cinq nouvelles joueuses. Et même si tout n’est pas encore au point, le coach positive pour la suite.

"C’est ce qui me plaît le plus, c’est qu’on a intégré cinq nouvelles joueuses dans l’équipe et on va pouvoir travailler. Tout le monde a son rôle dans l’équipe et on peut construire pour l’avenir. Je pense qu’on peut encore s’améliorer défensivement. On manque aussi d’agressivité. Et puis, sur la relance, je voudrais que mes ailières courent plus sans ballon et on va se concentrer là-dessus ces prochains jours."

Ça tombe bien, le prochain match, c’est déjà dans la nuit de vendredi à samedi. Les Cats rencontreront les Etats-Unis (00h30).

Le tournoi qualificatif des Belgian Cats sera à suivre cette semaine sur les médias de la RTBF : Belgique – USA samedi matin 0H30 (sur Auvio) et Belgique – Russie dimanche 21H30 (sur Tipik et Auvio).