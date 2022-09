Valéry Demory après la défaite des Cats face à la Chine : "Malgré la blessure d'Emma, on n'est pas morts"

La Belgique n'a pas su tenir le rythme face à la Chine ce mardi. En s'inclinant, les Belgian Cats ont du dire adieu à la deuxième place du groupe. Après la rencontre, Valéry Demory a préféré voir le positif au micro de Pierre Robert.

"Pendant 30 minutes, on a joué les yeux dans les yeux avec la Chine qui est une des favorites de ce tournoi donc je suis vraiment fier de mes joueuses et j'attends les quarts de finale avec impatience. Au début du dernier quart d'heure, on a un peu craqué mais on y est au niveau du rythme, de la défense, de l'engagement, on est prêts. Malgré la blessure d'Emma, on n'est pas morts.", a-t-il expliqué.

Le coach national a désormais le regard tourné vers la suite : "On doit être fiers de nous, c'est vrai que les rotations des Chinoises nous usent un petit peu. On est obligés de jouer en surrégime, ce qui fait qu'on craque un petit peu vers la fin mais ce n'est pas sûr qu'on ait un adversaire aussi fort que la Chine en quarts de finale. On attend de voir les derniers matches et après on sera au courant mais je n'ai pas vu d'adversaire aussi fort que la Chine donc quel que soit l'adversaire sur lequel on tombera, on va jouer crânement notre chance."

Avec cette troisième place, la Belgique devra affronter l'une des deux premières équipes du groupe B dont l'identité sera connue après le tirage au sort prévu à 15h30.