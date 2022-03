Valérie Lemercier : le parcours d'une grande dame du cinéma

Valérie Lemercier est, dans tout ce qu’elle entreprend d’une classe folle, plus elle années passent, plus elle s’épanouit. Mais il reste ce complexe, éternel : ce physique qu’elle n’a jamais accepté, elle aime tellement peu son image qu’elle n’a jamais voulu qu’un de ses spectacles soit filmé ! Cette blessure de l'enfance, de vilain petit canard, c’est ça qu’elle met en scène dans "Aline" ! Céline Dion : comme elle issue d'une fratrie nombreuse, comme elle, qui n'était pas la plus canon avant de devenir une star. Si vous ne l’avez pas encore vu : rattrapez ce film génial et si émouvant : vous en saurez plus sur Céline Dion, mais aussi, et peut-être surtout, sur la sensibilité Valérie Lemercier.

