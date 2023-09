Valérie Lemercier à propos de "Coup de Chance" : Woody Allen avait peur que je sois trop comique !

Rencontre avec Lou de Laâge, Fanny, la jeune femme BCBG et sa mère à l’écran, Valérie Lemercier, pour leurs rôles dans le dernier film de Woody Allen, "Coup de Chance".

Dans les beaux quartiers de Paris, Fanny travaille dans une prestigieuse salle de ventes et coule des jours paisibles avec son mari Jean (Melvil Poupaud), homme d’affaires qui la traîne un peu comme une femme trophée dans ses cocktails mondains. Le quotidien de Fanny bascule lorsqu’elle croise dans la rue Alain (Niels Schneider), un ancien camarade de lycée qui a toujours été amoureux d’elle. Fanny se rapproche irrésistiblement d’Alain, mais c’est sans compter la méfiance de son mari, qui a toujours été "control freak"…

Avec un décor et un casting, entièrement français, il n’y a pas de grande surprise dans ce nouvel opus de Woody Allen. Pas de surprise, mais pas d’ennui non plus, car Woody a toujours su tenir son spectateur en haleine, même dans ses films les moins mémorables. "Coup de chance" n’ajoutera rien à son palmarès ; le film restera comme une curiosité qui montre que, même en tournant dans une langue qu’il maîtrise mal, le réalisateur à 87 ans ne perd ni son style ni ses obsessions habituelles.