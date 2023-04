Valérie Lega, directrice d’école : "il faut pouvoir, à un moment donné, dire que le terrain passe avant la réforme"

Et la difficulté existe aussi, pour les directions d’école, de convaincre du bien-fondé des réformes. "Le problème, c’est qu’on a depuis la rentrée, plus de 230 circulaires. Il faut lire la circulaire, comprendre la circulaire. À côté de ça, on doit gérer notre école, les absences, les enfants, les parents et donc lire 230 circulaires et pouvoir les implémenter dans les écoles. En fait c’est trop."

L’allègement annoncé par la ministre va-t-il dans le bon sens, va-t-il faire baisser la pression ? "C’est ce que le terrain espère vraiment, c’était une nécessité".

La vitesse d’implementation des réformes est ce qui semble poser le plus de problèmes : "On a le dossier d’accompagnement d’élèves, on a à la 29ᵉ période à organiser en P3 P4. On a les périodes d’accompagnement en maternelle et en P1, assène Valerie Lega, des éléments qui allongent les prestations des enseignants et des directions d’écoles.