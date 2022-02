Valérie Lagrange, la jument verte devenue hippie

Les événements de Mai 68 provoquent une remise en question dans le chef de Valérie Lagrange. Celle qui regrette et refuse sa célébrité veut changer d’air. Elle quitte l’industrie du spectacle, le cinéma, la chanson, le show-business. Elle s’installe à Rome. Elle rencontre d’autres gens, s’intéresse à la littérature. Elle écrit ses propres textes, apprend l’Anglais et découvre le répertoire de Bob Dylan.. avant de partir en Nouvelle-Guinée pour tourner le film emblématique du mouvement hippie : " La vallée " du réalisateur suisse, Barbet Schroeder. Elle poursuit ses pérégrinations en Inde et en Italie. Virement à 180° dans l’existence de la star. Elle vit en communauté une parenthèse enchantée . Elle s’adonne à des voyages hippies initiatiques. Elle assiste à de nombreux festivals pop, ceux de Wight et d’Amougies entre autres. En 1973, elle tombe amoureuse du guitariste Louis Bertignac. Elle entretient aussi une relation avec Jean-Louis Aubert. Le trio vit d’ailleurs dans l’appartement de David Guetta dans le quartier de la Bastille. Vive la liberté et l’ouverture d’esprit. Elle va toutefois trouver le véritable amour, le vrai, le pur aux côtés du guitariste anglais Ian Jelfs. Avec lui, elle part en tournée et interprète les chansons de Donovan, de Bob Dylan. Elle continue à tourner au cinéma, juste pour se faire un peu d’argent. On la voit dans les films de Lelouch : " Le chat et la souris ", " Si c’était à refaire ",… Elle écrit également des textes sur des rythmes rock et reggae. En 1979, elle signe un contrat avec Richard Branson, directeur de Virgin et sort l’année suivante un album sur lequel figure le tube " Faut plus me la faire ". Gratifié d’un disque d’or, c’est un excellent début. Elle enchaîne ensuite les opus toujours sur des tempos rock et reggae, sa thérapie. Très attentive aussi aux causes humanitaires, elle met le feu aux poudres en 1985 du disque : " SOS Ethiopie ", du collectif mené par Renaud, Chanteurs sans frontières. Mais après la rupture du contrat avec Virgin en 1986, c’est la descente aux enfers. Elle accumule les prestations au théâtre et pour le 7ème art. C'est purement alimentaire. On l’aperçoit dans " Mes nuits sont plus belles que vos jours " d’Andrzej Zulawski en 1989. Cette année-là, Ian son compagnon, victime d’une overdose sombre dans le coma et en sort tétraplégique. Valérie Lagrange reste près de lui et s’affaire à sa rééducation. L’an 2000 sonne comme une résurrection pour l’artiste qui croise le chemin de Benjamin Biolay. Ensemble, ils écrivent l’album " Fleuve Congo " crédité en 2004, d’une Victoire de la musique comme artiste féminine de l’année. Mais quel parcours pour cet artiste rebelle depuis sa plus tendre enfance !