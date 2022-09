Valérie Glatigny sur la réforme du décret paysage : "L’excellence, ce n’est pas l’élitisme"

La ministre estime également que l’ancien système – avec cette réussite différée dans le temps – était particulièrement préjudiciable aux étudiants précarisés. "On sait que les étudiants boursiers avaient tendance à réussir moins bien. Et donc il y avait 18% de réussite dans les temps pour les étudiants boursiers sous le décret Bologne. Ils ne sont plus que 14% avec le décret actuel."

"Et évidemment c’est plus compliqué pour eux de financer un grand nombre d’années d’étude et donc l’allongement de la durée des études pénalise les plus fragiles."

L’excellence, ce n’est pas l’élitisme

La FEF (Fédération des étudiants francophones) a beaucoup critiqué la ministre pour cette réforme, évoquant un caractère élitiste. "Je réponds que l’excellence, ce n’est pas l’élitisme", rétorque Valérie Glatigny.

"Ce qui inspire cette réforme, c’est une progression vers l’excellence. Avec également un autre principe qui est au cœur de cette réforme : l’égalité des chances. En parallèle, nous avons augmenté les aides à la réussite, de 83 à 89 millions d’euros. Nous avons aussi travaillé sur une réforme des allocations d’étude pour élargir le champs de bénéficiaires."