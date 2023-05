Valérie Glatigny en visite à la Faculté de médecine vétérinaire de l’ULiège

Valérie Glatigny était en visite ce vendredi à la Faculté de Médecine vétérinaire de l’ULiège.

L’occasion pour la Ministre de l’Enseignement Supérieur de visiter pour la première fois les installations de la Faculté, la première en Fédération Wallonie-Bruxelles à organiser un cursus complet des études vétérinaires, du bachelier au doctorat en passant par les masters et les masters de spécialisation.

Valérie Glatigny a souligné la qualité, la polyvalence et la pédagogie innovante de la formation.

Une formation de pointe qui, l’a-t-elle aussi rappelé, nécessite bel et bien un concours en fin de premier bachelier pour y limiter son accès. Pour préserver son agrément européen, label de qualité, l’ULiège ne peut pas diplômer plus de 300 vétérinaires par an. Aujourd’hui, près de 1500 étudiants sont inscrits en médecine vétérinaire à l’ULiège, dont plus de 600 en bachelier.

"Ce concours est en train de produire ses effets et de limiter le nombre d’étudiants dans la filière, même s’ils sont encore très nombreux. La réforme en cours du décret paysage devrait permettre de diminuer encore leur nombre de manière significative."

Une nécessité aussi pour Tatiana Art, la doyenne de la Faculté. " Il faut comprendre que la médecine vétérinaire c’est un enseignement théorique de haut niveau mais c’est aussi beaucoup de pratique. Il faut des animaux pour que les étudiants apprennent leur métier, il faut des professeurs et des assistants pour les encadrer et s’ils sont trop nombreux, nous n’y arrivons pas et la qualité de la formation en pâtit bien évidemment".

Si les études de médecine vétérinaire restent attractives, la profession, elle, pourrait pourtant bien connaître une pénurie. Environ un diplômé sur trois abandonne le métier dans les trois années qui suivent son installation. Pour en comprendre les raisons, la Faculté de médecine vétérinaire de l’ULiège, en collaboration avec l’Union professionnelle vétérinaire et l’Ordre des médecins vétérinaires, mettra prochainement en place un Observatoire de la profession. Cet Observatoire devra permettre de cartographier la situation des vétérinaires en Belgique dès l’apprentissage du métier jusqu’à la pratique sur le terrain.