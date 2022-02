Valérie est prof à l'Athénée, vend des frites et veut redevenir championne du monde de judo !

"Ça fait 8 ans que j’ai une friterie et je suis prof la journée à l’Athénée de Huy. J’ai été championne du monde universitaire de judo, championne du monde Masters, championne d’Europe Masters et j’ai disputé quelques épreuves de World Cup."

Et puis un jour elle a eu une grave blessure lors d’une compétition.

"Oui malheureusement contre une Cubaine qui m’a arraché l’épaule ! J’ai été opérée à plusieurs reprises, j’ai arrêté d’être professionnelle de judo et je suis retournée dans l’enseignement."

"Et puis j’ai fait une étude de marché. Il y avait une friterie qui était à vendre. Et je me suis dit ben pourquoi pas la frite ? Tout le monde aime la frite ! Et je me suis dit bon ben on va se lancer, on verra bien ! Et ça va ! Ça fait 8 ans que j’ai la friterie. J’ai 2 Food Trucks. On se déplace au Standard, au Spiroudome, on s’amuse. On fait les festivals. Tout va bien !"

"Bon, je mange un peu trop de frites, c’est pour ça que j’ai du mal à faire 57 kilos, mais bon on va dire que je me défoule. Je mange un peu trop mais je suis quand même en bonne santé hein !