Valérie De Bue à propos de la grève : "Il n’y a pas d’économie faite sur le dos du service public"

Par ailleurs, selon Valérie De Bue, il n’y a pas eu de désinvestissement dans la fonction publique. "Il y a effectivement des plans d’investissement qui sont très ambitieux dans le cadre du plan de relance, que ça soit au niveau fédéral ou au niveau de la Région. On met tout en œuvre pour répondre aux besoins des citoyens."

"En ayant des budgets maîtrisés, avec des dépenses maîtrisées, on garantit la fonction publique de demain. Et donc c’est une responsabilité que nous prenons aussi."

Quid du statut de fonctionnaire ?

Parmi les autres sujets tabous : la question du statut de fonctionnaire. En Région wallonne, comme au fédéral, il y a de plus en plus de contractuels dans la fonction publique, qui ne bénéficient donc pas des mêmes avantages que les fonctionnaires.

Alors, y a-t-il trop de fonctionnaires wallons ? Pas selon Valérie De Bue. "Je pense que le gros défi auquel on doit faire face en Wallonie et dans notre pays c’est augmenter le taux d’activité, le taux d’emploi et atteindre ces 80%. Il faut plus d’emplois privés en Wallonie et en Belgique également. Mais on ne peut pas dire qu’il y a trop de fonctionnaires", rétorque la ministre.