Valérie Damidot pousse un coup de gueule contre la grossophobie à la télévision

Valérie Damidot, ancienne animatrice de l'émission D&CO, a évoqué sans langue de bois le problème lié au physique dans le milieu des médias.

Au micro de France Inter, l'animatrice de 58 ans dénonce les questions des journalistes quand elle animait son émission de décoration : "C’était incroyable, on faisait des baraques en 8 jours et le seul truc que les journalistes me demandaient c’était, si ce n’était pas dur d’être en surpoids à la télé."

C’est pas trop dur d’être grosse à la télé Valérie Damidot ? C’était tout le temps ça

Valérie Damidot déplore l'image des femmes à la télévision : "L’image des femmes à la télé, de toute façon, c’est : il ne faut pas que tu sois vieille, il ne faut pas que tu sois grosse, il ne faut pas que tu parles trop, il ne faut pas que tu parles fort… donc c’est vrai que moi j’en ai pris un peu plein la gueule, vraiment"."

Elle enchaîne en faisant un constat sur la télévision d'aujourd'hui : "Est-ce que tu vois, beaucoup de femme de mon âge, seule, à la tête d’un prime de divertissement ? Non ! Généralement les femmes sont plus jeunes et accompagnées d’un homme, qui lui a le droit d’être âgé. Je pense qu’on fait de belles déclarations, mais, en toute honnêteté ça ne bouge pas."