Valérie Bénaïm se confie sur sa carrière : "Je lui serai éternellement reconnaissante"

Connue en tant que chroniqueuse de l’émission " Touche pas à mon poste", Valérie Bénaïm se présente sous une casquette différente pour commencer cette interview, celle d’auteure. En effet, depuis peu, elle a écrit un livre sur la vie l’acteur et scénariste Jean Pierre Bacri.

Cette idée lui est venue à sa mort, plus particulièrement en voyant l’émotion que son départ avait suscité, en France comme en Belgique, alors qu’elle le considérait comme "un acteur niche". C’est à ce moment que naquit le désir d’en connaître plus sur cet artiste qu’elle avait tant aimé tant…

"Je me suis interrogée sur ce que Jean Pierre Bacri disait de nous, ce que son travail disait de nous et en quoi il y avait une correspondance entre lui, sa filmographie, ses textes et ce que l’on vit au quotidien. Du coup j’ai appelé un ami éditeur et il m’a dit " Mais fais-le ce livre". C’est comme ça que je me suis lancée avec une amie journaliste".

C’est ainsi qu’elle a retracé la vie de cet artiste, de son enfance à son apogée dans un milieu qui ne semblait en rien lui être prédestiné, celui du cinéma.