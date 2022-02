Valère Burnon : pianiste belge aux ambitions internationales

Il existe une longue lignée de grands pianistes, beaucoup de pianistes ont marqué l’histoire de la musique. Mais être pianiste dans les années 50 et être pianiste en 2022 sont deux choses très différentes. Pour Valère, "si auparavant, il y avait une volonté de jouer du piano sans forcément le montrer, de s’extérioriser, de communiquer des choses simples. Aujourd’hui, on n’est plus dans des choses plus compliquées, dans un attrait plus ostentatoire de l’art pianistique." La communion entre ces deux styles offre une esthétique unique que Valère essaye de développer.

Si Valère a de nombreux objectifs très tangibles, il a également un objectif plus sensible. Il souhaite, lorsqu’il est sur scène, pouvoir offrir un moment unique au public et lui transmettre sa passion ainsi que l’émotion de l’œuvre interprétée.

À 23 ans, Valère Burnon a déjà un parcours impressionnant et ce jeune pianiste n’est pas prêt de s’arrêter. Un artiste prometteur à suivre sur la scène belge et internationale !