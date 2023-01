Valère Burnon et Frank Braley : le piano comme langage commun

Il n’a que 24 ans mais sa carrière se dessine déjà sous nos yeux. Valère Burnon met un pied dans la musique tout petit, en commençant par le violon. C’est après avoir remarqué ses prédispositions au clavier que ses parents l’emmènent suivre des cours privés. Il rejoindra ensuite la classe de Marie-Paule Cornia au Conservatoire Royal de Liège.

Après son bachelier de piano, le jeune Valère Burnon est avide d’approfondir ses connaissances et de s’envoler vers d’autres horizons. Il part en Allemagne et rejoint la Hoschule für Musik und Tanz Köln, puis, un master en poche, il décolle pour l’Italie où il se perfectionnera jusqu’à l’année dernière avec le pianiste ukrainien Leonid Margarius.

Valère Burnon brille également à l’international à travers des concours auquel il participe. Amateur des post-romantiques et des impressionnistes, Valère a déjà deux disques à son actif : un premier solo consacré à Debussy, Protopopov et Prokoviev qui est paru en 2021 chez Azur Classical ainsi qu’un album en compagnie du clarinettiste Andreas Hermanski dans du Poulenc, Debussy ou encore Pärt chez Musicaphon. Plus récemment, Valère Burnon s’est découvert une certaine admiration pour la musique de Messiaen, qu’il confie ne pas oser jouer.