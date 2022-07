Valentino Rossi, la superstar des 24 heures de Spa

A Spa, c’est déjà l’effervescence avant le célèbre double tour d’horloge dont le départ sera donné samedi à 16h45. Alors que les choses sérieuses ne commencent que ce jeudi, on a assisté hier au retour de la grande parade des 24 heures et cela après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire. Le public a répondu présent avec plusieurs milliers de fans de Valentino Rossi, la star à l’applaudimètre. Objet de toutes les attentions, le multiple champion du monde de Moto GP entame une seconde carrière dans le sport automobile avec au programme ces 24 heures de Spa.

Vêtus de noir et de jaune fluo, les milliers de fans de Valentino Rossi ont donné de la voix hier à Spa. Il faut dire que le pilote italien est l’invité de marque de ces 24 heures de Spa comme souligne Laurent Gaudin, Manager Général de l’épreuve : " On peut dire que Valentino Rossi est la guest star de ces 24 heures de Spa même si pour nous, c’est un pilote comme un autre. Il veut d’ailleurs que ce soit le cas. Maintenant, contrairement aux autres pilotes, il est soutenu par une cohorte de fans ".

Des fans qui sont venus par milliers dans la Perle des Ardennes pour voir de près Il dottore mais plus au guidon de sa Yamaha mais au volant d’une Audi R8, flanquée du célèbre numéro 46. Vale comme on l’appelle est donc toujours aussi populaire qu’à sa grande époque en moto GP comme en témoigne Vincent Vosse, le patron du Team WRT : " C’est vrai que Vale ne passe pas inaperçu. Mais ce n’est pas quelqu’un de normal. C’est une légende. Il a marqué l’histoire de la moto et du sport en général. Il a aussi un charisme extraordinaire. Il y a très peu de pilotes, même en formule Un, qui ont cette aura et cette popularité ".

Après 26 saisons passées en moto GP, au cours desquelles il a collectionné les titres et les victoires, Rossi s’apprête à participer à participer à sa première course d’endurance en GT. Ce sera aussi une première sur le circuit de Francorchamps. Un sacré défi pour le pilote italien qui ne cache pas son enthousiasme : " Je suis vraiment très excité et je me réjouis de participer à ces 24 heures de Spa. Hormis lors des essais, ce sera la première fois que je vais rouler à Francorchamps. C’est un circuit qui m’a toujours fait rêver. Il est comme je l’imaginais. En plus, les fans sont là. Je suis donc heureux de relever ce nouveau challenge. C’est l’idéal pour une course d’endurance de 24 heures. Chaque tour est différent avec des virages et des zones de freinage de plusieurs types. Et puis, il y a des virages mythiques comme le raidillon ".

Valentino Rossi est donc tombé sous le charme de l’anneau ardennais. Un circuit sur lequel il n’avait jamais roulé à moto : " Non et cela m’a toujours attristé mais je vais enfin pouvoir disputer une épreuve prestigieuse comme les 24 heures de Spa. C’est la plus grande course de GT au monde. Je suis ici pour prendre du plaisir ". Prendre du plaisir mais en tant que compétiteur, Vale n’est pas venu à Francorchamps pour faire de la figuration : " Je sais qu’il y a une certaine pression sur mes épaules mais j’ai vécu avec la pression durant toute ma carrière en moto GP et donc j’ai l’habitude. Maintenant, je suis dans une Audi R8, une très bonne voiture, et surtout dans une des meilleures équipes du championnat. J’avais plusieurs options mais j’ai fait le bon choix avec WRT, qui est vraiment un très bon team, avec énormément d’expérience et un très beau palmarès. Mes équipiers, Fred Vervisch et Nico Müller sont deux bons professeurs. Et puis, il y a aussi de très bons ingénieurs. Avec eux, j’ai appris beaucoup de choses et j’ai progressé tout en m’amusant ".

Des progrès qu’a pu constater Vincent Vosse, étonné de la rapidité avec laquelle Valentino Rossi s’est adapté à son nouvel environnement : " Il m’a agréablement surpris même si j’étais plutôt confiant. Il avait déjà roulé en rallye et fait quelques courses automobiles mais il n’a pas l’expérience qu’il a en moto GP. Cependant, c’est un milieu dans lequel il se sent à l’aise. On le sent très appliqué et il a soif d’apprendre. Il est à l’écoute de nos conseils. Maintenant, les 24 heures de Spa, ça reste une course difficile avec une soixantaine de voitures sur la piste. S’il parvient à décrocher une place sur le podium, ce serait extraordinaire mais avec son talent, celui de ses équipiers, sans oublier la performance et la fiabilité de l’Audi, c’est jouable. Je peux vous dire que Valentino Rossi est plus motivé que jamais avant ces 24 heures de Spa ".