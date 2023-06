Valentino Rossi de retour aux 24 Heures de Spa, c’est la (franco) folie !

Le mercredi qui précède le week-end des 24 Heures de Spa, les participants ont droit à leur traditionnel bain de foule lors de la parade dans le centre-ville.

Et l’Italien Valentino Rossi, qui s’apprête à disputer pour la deuxième fois la plus grande course réservée aux GT3, a à nouveau eu droit à un accueil très chaleureux de ses supporters belges.

La légende du MotoGP a passé du temps avec ses fans, et VR46 s’est aussi présenté au balcon d’une brasserie – où il a dégusté une pizza – pour les saluer.

Ce week-end, la RTBF et Auvio vous proposeront de vivre en direct vidéo intégral la 75e édition des 24 Heures de Spa. Rendez-vous samedi, dès 16 heures.