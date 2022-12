Valentino Rossi avec Maxime Martin sur une BMW chez WRT en GT World Challenge

Maxime Martin fera équipe avec Valentino Rossi sur une BMW M4 GT3 en GT World Challenge Europe l'année prochaine, a annoncé le l'équipe belge WRT de Vincent Vosse vendredi.

Réunie à Stavelot vendredi pour leur traditionnel rendez-vous de fin d'année, l'équipe WRT de la marque allemande a célébré sa saison et annoncé les contours du prochain exercice. Si Dries Vanthoor et Charles Weerts piloteront la première voiture, la numéro #32, la deuxième BMW #46 sera entre les mains de Maxime Martin et de l'Italien Valentino Rossi, reconverti en sport automobile après avoir mis un terme à sa carrière en MotoGP cette saison sur neuf titres de champion du monde. Valentino Rossi avait déjà roulé en GT3 cette saison. Il sera accompagné en 2023 par Maxime Martin, lauréat au 24 Heures de Spa et au 24 Heures du Mans en GT. En Endurance Cup, le duo sera épaulé par le Brésilien Augusto Farfus Jr.

Dries Vanthoor et Charles Weerts défendront leurs trois titres d'affilée avec Audi en Sprint Cup et seront rejoints par le Sud-africain Sheldon van der Linde en Endurance Cup. Le premier rendez-vous est prévu du 13 au 15 janvier aux 24 Heures de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Avec la voiture #7 pilotée par le Saoudien Mohammed Al Saud, Dries Vanthoor et le Français Jean-Baptiste Simmenauer. Deux autres pilotes doivent encore être désignés. Sur la voiture #46, Valentino Rossi sera accompagné par Maxime Martin, l'Indonésien Sean Gelael, et le Britannique Tim Whale. Un 5e pilote doit les rejoindre. Le premier rendez-vous en GT Challenge est fixé au 12 Heures de Bathurst en Australie avec deux voitures, la #32 aux mains de Dries Vanthoor, Charles Weerts et Sheldon van der Linde et la #46 pilotée par Valentino Rossi, Maxime Martin et Augusto Farfus Jr.