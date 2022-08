Valentino Rossi 17e aux 24H de Spa : son 'coach' Fred Vervisch lui distribue deux bons points et un mauvais

Les 24H de Spa-Francorchamps ont livré leur verdict : c'est la Mercedes #88 qui a remporté la 74e édition. Au 17e rang de la course, sur l'Audi #46 du team belge WRT, on retrouve un certain Valentino Rossi. La vedette italienne, associée à notre compatriote Frédéric Vervisch et à Nico Müller, disputait son premier double tour d'horloge spadois.

"On avait des bons espoirs samedi. On avait fait un super début de course sur la stratégie. On jouait pour la 4 ou 5e place. On a malheureusement eu un petit problème durant la nuit. Ca a coûté un tour, on a été mis un peu en arrière. Ce n'était toutefois pas le plus grand problème. Il y a eu l'accrochage entre Nico et l'Audi #32, de notre team WRT aussi. C'est vraiment un accrochage malheureux, ce n'est de la faute ni de l'un ni de l'autre. C'était très dur à encaisser pour le team. C'est une course très difficile, on est parvenu à la finir", a raconté Fred Vervisch à notre micro.