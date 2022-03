Valentine nous offre un moment d'exception avec "Another Love" de Tom Odell sur la scène des Lives

Lors de son Blind, Valentine avait marqué les esprits avec sa reprise de Francis Cabrel. Sur la scène des K.O., la namuroise avait souhaité interpréter "Tourner la page" de Zaho et a réussi a convaincre Typh Barrow grâce à sa prestation de taille ! Lors des Lives, elle prend le chemin de la chanson anglaise et a choisi le titre "Another Love" de Tom Odell. Ce titre mélancolique aux paroles poignantes a été l’objet de nombreuses récompenses dont un World Music Award en 2014. Valentine s’attaque donc à un titre phare de l’artiste qui a récemment refait surface sur la plateforme TikTok. Sa voix remplie d’émotions et son style unique vont-ils relever le défi de cette première prestation en direct ?