Valentine Hendrix, porter les voix des personnes les plus affectées par le changement climatique

De retour en Belgique, Valentine démarre des études en sciences philosophique, politique et économique à Louvain-la-Neuve. Mais en parallèle, elle voulait s’engager pour la planète. "Je n’avais jamais vraiment imaginé rejoindre les activistes de Youth For Climate. Adélaïde Charlier et Anuna De Wever sont des filles que j’admirais, mais qui me semblaient inaccessibles." C’est lors d’une longue discussion avec son ami, Colas van Moorsel, lui aussi membre de Youth For Climate qu’elle décide de se lancer. "Il a tout de suite senti ma motivation et m’a encouragé à m'engager."

En août 2021 Valentine rejoint donc Youth For Climate, qui découle du mouvement #FridaysForFuture lancé par Greta Thunberg. "On se bat pour la justice climatique et sociale. On considère que le réchauffement climatique n’est pas uniquement l’augmentation des gaz dans l’atmosphère, mais qu'il comprend également tous les enjeux humains qui y sont liés."

Ce mouvement citoyen se concentre essentiellement sur les pays et les personnes les plus affectés par le réchauffement climatique, qui généralement, sont les moins responsables de la situation. "Alors que nous, Européens, nous sommes historiquement responsables du réchauffement climatique, et nous ne sommes que très peu affectés."