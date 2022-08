Valentine Dumont et Roos Vanotterdijk éliminées en demi-finales du 100 m libre à l'Euro de Rome

Valentine Dumont et Roos Vanotterdijk ont été éliminées en demi-finales du 100 m nage libre féminin des championnats d'Europe de natation, ce jeudi à Rome.

Roos Vanotterdijk, qui avait été repêchée pour les demi-finales, a pris la 6e place de la première demi-finale en 55.68, soit le 13e temps des 16 demi-finalistes.

Valentine Dumont, qui détient le record de Belgique en 54.90, s'est elle classée 5e de la seconde demi-finale en 55.24, signant le 10e chrono des demi-finales.

Les deux premières de chaque demi-finale et les quatre meilleurs temps repêchés disputeront la finale vendredi. La Française Charlotte Bonnet a été la plus rapide des demi-finales en 53.56.

Valentine Dumont, 22 ans, avait elle validé son billet pour les demi-finales en signant le 9e chrono des séries en 55.18 jeudi matin. Roos Vanotterdijk, 17 ans, avait signé le 19e temps, sur 36, des séries, en 55.95. La Limbourgeoise, médaille de bronze de l'Euro juniors, doit sa place en demi-finales à la règle des deux nageuses par pays et au forfait de la Hongroise Nikoletta Padar.

Valentine Dumont doit encore disputer les 200 et 400 m libre dans cet Euro, Roos Vanotterdijk les 50 et 100 m dos et les 50 et 100 m papillon.

Au total, onze Belges disputent cet Euro. Dix plongeront dans le grand bassin du Foro Italico et un, Logan Vanhuys, est engagé en eau libre sur le 10 kilomètres.