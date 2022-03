Valentine Dormal et ses fleurs en herbiers

Avec ses créations, Valentine fait rêver les amoureux de fleurs et de nature. "Mon univers est tendre et rêveur", souligne-t-elle. "J’harmonise couleurs, douceur et fraîcheur avec subtilité." Et ça cartonne ! Avec son concept esthétique et coloré, Valentine surfe parfaitement sur la vague des fleurs séchées, de la déco éco-responsable et des intérieurs 100% nature.