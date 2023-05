Valentina Maurel : "La colère avec laquelle j’ai écrit ce film est forcément féministe"

Comment avez-vous choisi de filmer les corps, notamment les scènes de sexe et d’intimité ?

Je savais que je ne voulais pas romantiser la situation, ni érotiser les scènes de masturbation ou de sexe. Je voulais essayer de les montrer comme je pense qu’elles sont – c’est-à-dire avec toute leur maladresse, leur frustration. Avec le chef opérateur Nicolás Wong, on a cherché à représenter ce côté étrange qui peut surgir de la rencontre entre deux corps, sous une lumière d’ampoule nue, dans une chambre dépareillée… ça rend les gens mal à l’aise parfois, mais ça leur permet d’investir plein de frustrations différentes dans la scène – mais surtout de ne pas savoir ce qui va se passer.

Souvent dans les scènes de sexe au cinéma, j’ai l’impression de savoir ce qui va se passer. Il y a beaucoup de solitude dans le sexe, en vrai. On découvre souvent ces choses-là dans la solitude, avec des images éloignées de ce qu’on vit dans la vie. Et moi, j’aime le cinéma qui regarde la vie…

Vous parlez de mettre les gens mal à l’aise : c’était un but assumé ?

Ce n’est pas forcément ce que je cherchais, mais je voulais que le public soit déstabilisé par le fait de ne pas savoir sur quelle position morale se situe le film. Ce n’est pas de la provocation gratuite – le film ne l’est pas tant que ça, en soi. C’est surtout pour être fidèle au vécu des personnages, à la confusion dans laquelle ils sont plongés – surtout Eva. Je me suis dit, de quel droit, moi en tant que cinéaste, j’aurais un regard surplombant ?

Votre rapport au féminisme, dans votre regard de cinéaste, comment l’exprimez-vous ?

Pour être sincère, j’ai longtemps lutté contre l’idée de faire du cinéma politique, ou de dire que j’étais féministe – déjà parce que j’avais l’impression que je n’avais pas fait les lectures suffisantes, ou que je n’étais pas assez militante. Mais aujourd’hui, j’ai compris que la vie te rend féministe malgré toi. C’est ma mère qui m’a dit cette phrase terrible : "La vida te hace feminista a patadas, la vida te accorrala" ("La vie te rend féministe à coups de pied, la vie t’accule", NDLR).

J’aurais aimé parler d’autres sujets dans mes films, mais en fait, il y a une urgence, qui vient du fait que je suis une femme, de parler de certains sujets, et de montrer des personnages féminins avec toute leur complexité. Je parle de solitude, mais justement, c’est un certain cinéma, fait par des femmes, qui m’a sortie de ma solitude : Lucrecia Martel, Catherine Breillat, Claire Denis, plein d’autres… Aujourd’hui je me rends compte que ce féminisme est en moi, dans ma relation à la fiction, et au cinéma. Avant, j’avais un rapport plus conflictuel avec ça.

Aujourd’hui ce rapport est plus apaisé ?

Oui, en tout cas je comprends que la colère avec laquelle j’ai écrit ce film, elle est forcément politique. Elle est forcément féministe. Même si je ne me l’avouais pas à moi-même.

Pour terminer, c’est votre premier long-métrage : qu’est-ce qui a été le plus difficile, et le plus agréable ?

Le plus agréable c’était le travail avec les acteurs, c’est vraiment quelque chose que j’aime. Le plus difficile, c’était plutôt après, une fois le film terminé, le fait de devoir le promouvoir et le vendre : il y a une manière de percevoir les films "de femmes" comme des films peu ambitieux, qui racontent tous la même chose… Il y a des catégories très précises, et comme le film parle de plusieurs choses à la fois, il échappe à ces catégories. Ce n’est pas facile de le mettre dans une case… A partir du moment où tu es une femme, il n’y a rien à faire, on te traite différemment. Je le savais déjà, mais je l’ai constaté concrètement avec ce film.

Tengo Sueños Eléctricos de Valentina Maurel. Avec Daniela Marin Navarro, Reinaldo Amien Gutierrez… au cinéma le 3 mai.