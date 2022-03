Valentin nous offre un moment suspendu lors du premier Live de The Voice Belgique

Après avoir tenté de participer 7 fois aux castings de The Voice Belgique, Valentin avait réussi à intégrer l’équipe de Black M lors des Blind Auditions de cette saison 10. Pour son K.O. qui l’opposait à Eden et Lesly Briggs, il avait décidé de se lâcher en reprenant "How do you sleep" de Sam Smith. Grâce à sa maîtrise vocale impressionnante, Valentin a été qualifié pour les lives.

Pour ce premier Live, Valentin a décidé de marquer le coup en interprétant une chanson en français pour la première fois. Le talent de Black M interprète "Indélébile" d’Yseult lors de ce premier live de la saison 10. Sorti en 2020, ce titre évoque un amour qui hante l’interprète jour et nuit. Avec ce titre, Valentin parviendra-t-il à toucher le public ?