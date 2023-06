Valentin Moniquet, frère de Sylvain, devient préparateur physique en NBA : "C'est une autre dimension"

Valentin Moniquet va goûter au monde de la NBA en tant que préparateur physique d’Oklahoma City. Un véritable rêve américain qui se réalise, pour celui qui a débuté le Basket à l’âge de 8 ans.

Le monde professionnel est une véritable affaire de famille, puisque, à l’époque le papa avait déjà goûté, comme kiné, au sport de haut niveau. Plus récemment, son frère cadet, Sylvain Moniquet est passé coureur cycliste professionnel au sein de la formation Lotto Dstny. Avec son envol pour les pays de l’Oncle Sam, Valentin devient donc le deuxième de la fratrie à entrer dans ce milieu. " Je pense que c’est lié notre éducation. Avoir deux enfants qui intègrent le sport de haut niveau ne peut pas être lié à la chance. L’éducation a été faite pour cela. On a toujours été habitué à faire ce qu’il se fait de mieux dans notre métier, donc Sylvain ce qu’il fait de mieux c’est le vélo moi c’est la préparation physique et on est tous les deux au plus haut niveau", explique l’ex-citoyen de Landenne au micro de David Bertand

"En tant que passionné de basket, mais aussi de performance physique, c’était une évidence pour moi de me pencher sur la kiné et la préparation physique. D’autant plus que je savais que je n’avais pas le niveau requis pour devenir professionnel. "

C’est n’est une surprise pour personne, la NBA est le championnat de basket qui possède le plus de moyens, Valentin Moniquet disposera donc de conditions optimales pour développer son métier. " Il n’y a pas d’excuses pour faire du mauvais boulot. Par le passé, il arrivait que je voulais faire certaines choses mais je n’avais pas toujours le matériel nécessaire pour y parvenir. Ici à Oklahoma, il n’y a aucune excuse, les exigences sont très hautes. Je vais devoir faire un travail quotidien sur moi-même pour être la meilleure version de moi-même ".