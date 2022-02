Valentin Sortino a 28 ans et vit à Juprelle. Professeur de langue, il a commencé le chant à l’âge de 18 ans. C’est la 7e fois qu’il retente le casting de The Voice Belgique et il est bien déterminé à montrer au jury que cette fois-ci, c’est la bonne ! Valentin a fait quelques scènes dans la région Liégeoise, mais aujourd’hui il monte sur la scène de The Voice Belgique ! Muni de son porte-bonheur, il a décidé d’interpréter "Arcade" de Duncan Laurence lors des Blind Auditions. Coup de chance pour ce talent qui rêve de participer à l’Eurovision un jour, Valentin a su convaincre trois coachs et intègre l’équipe de Black M.