Valence, capitale mondiale du design et destination en vogue

En sortant du marché, depuis quelques mois en centre-ville, le bruit des moteurs a disparu. A la demande des habitants, de nombreuses places ont été piétonnisées et les voitures ont quasiment disparu. "Sur cette place, il y a encore quelques semaines, il y avait des voitures qui passaient. C’est une tendance à Valence : on veut récupérer les places pour les citoyens", indique Laura Ribes. "C’est magnifique parce que Valence est petite, abordable, tu peux la traverser à pied et en même temps, on a la vie d’une grande ville."

Valence ce n’est pas seulement la rue, le soleil, la plage et la paella

Valence se veut donc aimable grâce à un urbanisme à taille humaine. Les jardins de Turia qui étaient à l’origine un fleuve s’étirent jusqu’à la cité des arts et des sciences, l’immense complexe signé Santiago Calatrava, l’architecte incontournable de la ville, qui a également réalisé en Belgique la gare de Liège.

Ville moderne, Valence est en plein bouillonnement créatif au point qu’elle a été nommée capitale mondiale du design. "Valence ce n’est pas seulement la rue, le soleil, la plage et la paella", rappelle Maria Lapiedra, directrice de la communication de World Design Capital Valencia 2022. "Valence c’est aussi le design, la créativité et le talent qui sont partout et qu’il faut savoir mettre en valeur pour pouvoir les apprécier."

Dans le cadre de cette année de capitale du design, près de 200 événements sont programmés. En marge des conférences aux thématiques pointues, des dizaines d’expositions sont accessibles au grand public. Une rétrospective est consacrée aux artistes Anni et Josef Albers. Une exposition revient également sur la "Ruta del bacalao", le nom donné aux années de movida et de fêtes déjantées qui ont fait la réputation de Valence dans les années 80.

A Valence, le design s’invite partout, jusqu’au Living Bakkali, un restaurant imaginé par la colombienne Ana Hernandez et le bruxellois Christophe Penasse. Entre bars et hôtels, ce couple star installé à Valence depuis plus de 15 ans a déjà signé une vingtaine d’adresses en Espagne et à l’étranger.

"Il y a toujours eu des designers et des architectes importants ici", témoigne le designer belge, fondateur de Masquespacio. "Mais depuis 4 ou 5 ans, c’est en train de changer. Avant tout le monde allait à Barcelone ou à Madrid, mais maintenant Valence commence à être très forte. Il y a beaucoup de touristes : ils cherchent des expériences différentes, tout comme les habitants."

Valence est donc à la mode, mais comme ailleurs en Europe, la gentrification menace. La mairie a donc mis en place une réglementation contraignante pour les propriétaires de biens immobiliers touristiques. Valence est bien décidée à ne pas être victime de l’engouement qu’elle suscite. Pour conserver une qualité de vie enviable.