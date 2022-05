Vakoun Bayo, l’homme fort des Zèbres : "Être devant le but, c’est ma force"

Vakoun Bayo est sans aucun doute l’homme fort du Sporting de Charleroi depuis le début de l’année 2022. Débarqué pour une durée de six mois en provenance de La Gantoise, l’attaquant ivoirien a rapidement trouvé ses marques à la pointe du dispositif carolo. Ce vendredi soir, Bayo a encore été décisif en inscrivant un doublé face à Genk (2-2).

"On tenait à gagner ce match car on avait perdu les deux derniers. On voulait redonner de la joie à notre public ce soir. On a fait un très bon match dans l’ensemble. On était bien concentrés et on a fait les efforts collectivement", s’est exprimé Bayo au micro d’Eleven Sports.

Avec 9 buts en 13 matches depuis son arrivée à Charleroi, le joueur de 25 ans ne cesse d’impressionner et semble être sur la bonne voie pour faire oublier Shamar Nicholson, parti pour le Spartak Moscou lors du mercato hivernal. "Être devant le but, c’est ma force. Dès que j’ai une occasion, j’essaye de la concrétiser et c’est pareil à l’entraînement. Même quand ça ne rentre pas, j’essaye toujours".

Ses bonnes prestations devraient pousser les dirigeants carolos à acheter l’attaquant pour de bon. C’est en tout cas le souhait d’Edward Still, l’entraîneur du Sporting : "On va tout faire pour le garder. On a une option d’achat dans le prêt donc je suis certain que la direction va faire le nécessaire pour que ce soit encore un Carolo la saison prochaine".

Si l’Europe s’est considérablement éloignée pour Charleroi, pas question pour Vakoun Bayo de baisser les bras : "Même si on est presque plus dans la course à l’Europe, il faut essayer de finir en beauté et de préparer la saison à venir. Il faut tout donner pour le maillot".