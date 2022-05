Vakoum Bayo, double buteur contre Malines : "On tenait à gagner ce match pour faire plaisir à Bello et à nos supporters"

Charleroi s’est imposé pour la première fois de la saison dans les Europe Play-offs. Ce succès face à Malines n’a pas été acquis facilement (3-2). Après un début de match compliqué, les Zèbres ont pu compter sur un coup d’éclat de Ken Nkuba et sur un doublé de Vakoum Bayo, leur monsieur plus.



"On tenait à gagner ce match pour faire plaisir à Bello notre magasinier (qui va quitter le club après de longues années) et à nos supporters. On attendait cette victoire en play-offs, elle est arrivée aujourd’hui (lire samedi). On est très content", explique Vakoum Bayo au micro d’Eleven. "Jouer tous les trois jours avec la même équipe, c’est un peu difficile. Il y avait de la fatigue donc on a laissé le ballon à Malines pour jouer les contres".



Bayo, débarqué en janvier, a une nouvelle fois été l’homme providentiel. Le voilà à 11 buts. "Ce sont des stats qui comptent pour un attaquant, ça fait toujours plaisir de marquer. Mon objectif de la saison était de 10 buts. J’en suis à 11 donc je suis content."



Le coach Edward Still met surtout en avant la réaction de ses Zèbres. "Je ne sais pas si on peut parler de soulagement. Mais avoir pu revenir au score après un début de match difficile, être ressorti plus sérieux et plus appliqué en deuxième période et avoir jouer le match qu’il fallait, c’est une chose positive. On n’a vraiment pas été bon en première mi-temps. On n’a pas respecté le plan du match. On n’a pas suivi les courses défensivement. Mais on a eu de la chance. Et c’était important de pouvoir en profiter et de concrétiser cette chance en deuxième mi-temps".



Charleroi avait mené lors des trois matches précédents et n’avait pas pu concrétiser cet avantage. "On en a parlé. Ce n’était pas un problème de 1ère ou de 2e mi-temps, mais un problème de gérer une avance. Une fois qu’on a l’avance dans un match on a tendance à concéder beaucoup plus de contre-attaques. C’est encore le cas ce soir pour le 2e but. Il y a des points d’amélioration. On doit devenir plus fort et plus sérieux. Malgré cela on a quand même réussi à marquer trois buts. Mais il ne faut pas qu’on doive marquer trois buts pour pouvoir gagner des matches."



Décrocher cette victoire pour le dernier match à domicile, la rend spéciale. "C’est gai de pouvoir partager ça. L’essence de ce qu’on fait, c’est pour le public, pour nos supporters. Fêter le départ de notre magasinier Bello était important".