Vaisselle réutilisable dans les fast-foods, est-ce vraiment plus écologique ?

La France l’a décidé : depuis le 1er janvier, les fast-foods doivent proposer de la vaisselle réutilisable et non plus des gobelets, cartons ou plastiques à usage unique. Cette mesure concerne les repas pris sur place et non les repas emportés. En Belgique, la ministre fédérale de l’Environnement Zakia Khattabi (Ecolo) y pense aussi. Cette mesure est censée faire économiser 150.000 tonnes de déchet par an, selon le ministère français de la transition écologique.

L’association Zero Waste France affirme même qu’une chaîne de fast-food comme McDonald’s génère un kilo d’emballage par seconde. Or, si l’économie en termes de déchets est facile à démontrer, des Twittos se posent des questions sur l’efficacité écologique au sens large de la mesure, comme ici, là ou là. La question est de savoir si le nettoyage des contenants (et l’énergie, l’eau, le savon utilisés) n’annule pas tout le bénéfice de l’économie de déchets.