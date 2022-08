Vaisselle, petits électroménagers, décoration,… la Gratiféria offre des possibilités aux étudiants qui doivent équiper leur kot

Ce n’est pas toujours facile de trouver les moyens d’aménager son kot quand on est étudiant. Vaisselle, électroménagers, petits meubles,… tous ces objets ont un coût. Une solution : la Gratiféria du centre Infor Jeunes de Mons. Le principe de ce marché du gratuit : les personnes qui ont des objets dont elles ne se servent plus et qui pourraient avoir une seconde vie dans un kot peuvent venir les déposer au centre Infor Jeunes de Mons.

La Gratiféria ouvrira ses portes aux étudiants à partir de septembre. Si les étudiants en kot sont visés par le projet, Stéphanie Barbieux, coordinatrice jeunesse, explique qu'"au cas par cas on peut aussi donner des objets à des étudiants qui ne kottent pas mais qui connaissent des difficultés financières ou qui auraient de gros besoins d’équipements."